Her har skybruddet ramt Bøjdenvej 92 mellem Vindinge og Nyborg. På 5-10 minutter kom der 30 millimeter regn. Derudover slog et lyn ned og tog strøm og internet. Også frugttræerne ser ud til at have lidt skade i den voldsomme regn og blæst. Foto: Lene Høxbrø Larsen