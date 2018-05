Der har været voldsom debat om de tre 149,9 meter høje vindmøller ved Munkebo i årevis. Lokale modstandsgrupper forsøgte forgæves at forhindre projektet, men debatten har været svær at undgå – ligesom kæmpevindmøllerne, der siden februar har produceret strøm, er svære at undgå med øjnene, når man befinder sig på Nordøstfyn.

Hvad man til gengæld ikke kan se med det blotte øje, er el-produktionen. Fyens.dk har analyseret Energistyrelsens data over samtlige 6220 el-producerende vindmøller i Danmark for at få et overblik over, hvordan de fynske kommuner bidrager til grønne el-produktion med vindenergi.

Med installationen af de tre vindmøller i Munkebo var Kerteminde Kommune i marts den kommune på Fyn næstefter Svendborg med den højeste el-produktion fra vindmøller.

I 2017 var Kerteminde placeret som nummer fem blandt de fynske kommuner - nummer syv, når Ærø og Langeland medregnes.

