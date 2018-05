Debat: Faktuel indsigt skal erstatte mytedannelse blandt politikerne!

I lørdagens avis kunne vi konstatere, at byrådets bestilte analyserapport fra KLK, der bl.a. skal finde besparelser på administration og ledelse, viser det som Venstre - ud fra faktuel viden - har sagt i de sidste 4 år. At Kerteminde Kommune ikke har fået flere ledere og mellemledere - tværtimod.

Sådanne myter om organisationen og om økonomistyring, fællesindkøb, brug af konsulenter og akademikere har skygget for konstruktivt politisk arbejde. Det har fjernet alvoren omkring de øvrige bestilte analyser med samme formål, der blev foretaget i 2014 og i 2016. Begge pegede på de selvsamme årsager til budgetoverskridelserne, som de foreløbige resultater fra KLK gør. Men fælles mod til handling udeblev.

Det er dog glædeligt, hvis det nye byråd endelig har set alvoren og vigtigheden i, at man må gøre sig umage for at få faktuel viden, at blive bedre til at lytte til hinanden og have tillid til det sagte og have mod og vilje til handling, også når det er de svære beslutninger. Det er det politikerne er valgt til.

Hvis ovennævnte var praktiseret i de sidste 4 år havde Kerteminde Kommune ikke stået med de samme store økonomiske udfordringer som nu.