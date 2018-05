Interview

Cecilie Gerberg er nyuddannet skuespiller, og hun glæder sig over, at både hun og kæresten har fået engagement på Odense Teater. I "Forårsrullen", hvor de begge medvirker, spiller hun datter, bestyrelsesmedlem, middelklassemor og fabriksarbejder.

Scene: Cecilie Gerberg, som blev færdiguddannet som skuespiller fra Den Danske Scenekunstskole i Odense sommeren 2017, har haft nok at lave lige siden. "Jeg har fået nogle kilometer i benene og noget genrekendskab", konstaterer den 26-årige skuespiller, som har medvirket i blandt andet musical-successen "Catch Me If You Can".

I "Forårsrullen" spiller hun både Sai-Chiu Vans datter, bestyrelsesmedlem, middelklassemor og fabriksarbejder.

- "Forårsrullen" er en ny måde at gå til musikforestillinger på. Det er et meget musikalsk univers og har været en vildt spændende proces, siger hun.

En af udfordringerne har været, at forestillingen beretter om en langt tidsforløb.

- Der er derfor mange skift og også svære korstykker, så vi skal holde tungen lige i munden, men omvendt har instruktør og kapelmester gjort et fantastisk forarbejde, som har gjort det hele nemt for os.

Cecilie Gerberg tror, at forestillingen vil byde på hyggelig nostalgi for nogen og ny viden for andre.

- Jeg er for eksempel selv for ung til at huske Daloons reklamer og vidste ikke, hvad Daloon var opstået af, siger Cecilie Gerberg, som beskriver "Forårsrullen" som en både sjov, rørende, musikalsk, men også barsk historie.

Cecilie Gerberg er opvokset i Hadsund, men bor i dag i Odenses centrum. Når hun går på arbejde, glæder hun sig over at kunne følges med kæresten Peter Høgsbro Toftegaard, som hun gik på hold med på teaterskolen, for også han spiller med i "Forårsrullen". De er begge engageret af Odense Teater ikke blot i denne sæson, men også i sæson 2018/19.