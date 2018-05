Interview

Scene: Da kinesiske Sai-Chiu Van ankommer til Danmark i 1935, er det for at studere landbrug, men krigen mellem Kina og Japan, Anden Verdenskrig og revolutionen i Kina gør, at han aldrig vender hjem. Han bliver i Danmark, bliver dansk gift og stifter familie, og han introducerer sit nye land for en ny spise: Forårsrullen.

Om forestillingen Odense Teater: "Forårsrullen", Teatersalen i Odeon.Premiere 17. maj. Spiller til 13. juni.



Varer halvanden time uden pause.



Manuskript og iscenesættelse: Martin Lyngbo



Komponist og kapelmester: Anders Ortman



Scenografi: Rikke Juellund.



Medvirkende: Hanne Hedelund, Cecilie Gerberg, Anders Gjellerup Koch, Rikke Bilde, Nicolai Jandorf, Mikkel Bay Mortensen og Peter Høgsbro.



Forestillingen er støttet af S.C. Van Fonden.

Den lille rulle med hvidkål, oksekød og krydderier bliver en gigantisk succes, og Van kalder sit voksende firma, som ender med at få hovedkvarter i Nyborg, for Daloon, som betyder den store drage.

- Da jeg var barn, var forårsruller det bedste. Mormor stod for krebinetterne og frikadellerne, min far eksperimenterede med lasagne, mens forårsrullerne hørte til i hallen efter en fodboldkamp, siger sceneinstruktør Martin Lyngbo.

Martin Lyngbo 45 år, opvokset i København, hvor han stadig bor med sin hustru, Zenia Stampe, og tre børn.Da han gik i 2.g, flyttede familien til Assens, hvorfor han kom på Glamsbjerg Gymnasium. Da skoleåret var ovre, flyttede han dog tilbage til København, fordi han var forelsket i en pige.



Er uddannet sceneinstruktør fra Statens Teaterskole og har en lederuddannelse fra Harvard Business School.



Var teaterdirektør på Mungo Park fra 2005-2017.



Arbejder i dag som freelance-instruktør og dramatiker.



Skriver på en børnebogsserie sammen med sin bror, Lasse Lyngbo, som er musikproducer. Serien, som hedder "De magiske børn" er for børn mellem 8 og 14 år og handler om store historiske begivenheder tilsat lidt fantasy. Den første kommer til at foregå i Venedig i 1298.

Han stod i sit sommerhus, da telefonen ringede sidste sommer. Det var Odense Teaters direktør Jens August Wille, der kontaktede ham for at spørge, om han ville skrive en forestilling om forårsruller.

- Det underligste telefonopkald, jeg nogensinde har fået, men jeg fik øjeblikkeligt flashbacks til min barndom, siger den 45-årige instruktør, som gik i gang med at læse om Sai-Chiu Van, som døde i 2003 som 90-årig, og interviewe hans efterkommere.

Arbejdet har ført til musikforestillingen "Forårsrullen", som kan opleves i teatersalen i Odeon. Martin Lyngbo har selv instrueret, mens musikken er skrevet af Anders Ortman.

- Han er en fantastisk komponist. Han har skrevet 23 stykker ørehængende musik, som knytter forestillingen sammen. Man kan godt kalde det for en minimusical, siger Martin Lyngbo.

Han beskriver også "Forårsrullen" som en iværksætterhistorie og en emigrathistorie, man måske eller måske ikke kan spejle sig i, men især som en historie om de symboler, der skaber fællesskaber. Og det er forårsrullen et eksempel på, for det er ærkedansk produkt, mener Martin Lyngbo.

- Jeg håber, at folk, som ser forestillingen, bliver rørte, fordi de har set og hørt noget smukt, men også, at de måske vil tænke lidt over alle de symboler, vi hver især føler noget for, men som alle er i stærk bevægelse i disse år.