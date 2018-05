- Præcis hvor, vil afhænge af vind og strøm på dagen. Det er jo netop Middelfartområdets force - sejladsmæssigt set - at farvandet altid byder på områder, hvor der kan anlægges optimale sejladsbaner, som passer til de aktuelle vind og strøm forhold, skriver Søren H. Trolle, der er formand for Middelfart Sejlklub, i en pressemeddelelse.

Middelfart Sejlklub forventer, at der deltager to til tre kvalificerede sejlere heriblandt også den danske mester i romkugler - bageren fra Nr. Aaby, som også er en meget dygtig Finnjollesejler.

Middelfart Sejlklub forventer, at omkring 40 Finn jolle sejlere deltager.

- De fleste fra Danmark, naturligvis, men da det er et åbent mesterskab og forholdsvis tæt på næste Olympiske Lege vil også en del kendte sejlere fra Sverige, Holland og Tyskland finde vej til Middelfart. Disse kan dog ikke vinde DM, det kan kun en dansk sejler. Men kampen om at komme først over målstregen er alligevel vigtig for en rigtig Finnsejler, skriver Søren H. Trolle.