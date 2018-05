Lokaldebat: Penge til Film Fyn kan bruges bedre

Nordfyns kommune betaler årligt 1,4 mio kr til Film Fyn. Borgmesteren skriver i avisen, at man hvert år vurderer investeringen. Som repræsentant for Liberal Alliance har jeg de senere år ved budgetforhandlingerne foreslået, at Nordfyns kommune skulle melde sig ud af dette økonomisk belastende område.

Med en enkelt undtagelse har LA stået alene med det synspunkt. Der skal ikke herske tvivl om, at deltagelsen nu og ved enkelte lejligheder giver en øget omsætning hos nogle forretningsdrivende lige som Film Fyns direktør Bo Damgaard er en supersælger. Film Fyn har heller ikke deltagelse af alle fynske kommuner, ligesom Odense kommune betaler mindre end Nordfyns kommune!

Men politik er prioriteringer - hvad kunne man stille op som alternativer til anvendelsen af 1,4 mio kroner hvert eneste år.

Lad mig nævne nogle få men forskellige eksempler.

1. Forestil dig at Nordfyns kommune hvert år gav et driftstilskud på 1,4 mio kroner til et vandrehjem på Nordfyn. Det ville give langt flere turister og arbejdspladser.

2. Forestil dig at Nordfyns kommune droppede mange af deres indkøbsaftaler, hvor omsætningen tilgår virksomheder uden for kommunen og Fyn. Det ville give meromsætning og flere arbejdspladser, hvis vores institutioner kunne handle fx i lokale byggemarkeder, boghandlere eller andre detailhandlere. I tillægsgevinst ville det øge arbejdsglæden hos vore medarbejdere.

3. Forestil dig at vi nedsatte forældrebetalingen i vores institutioner. Det vil være med til at tiltrække børnefamilier og give et bedre økonomisk grundlag - og det er hvad alle kommuner ønsker sig.

Jeg kunne som alle andre komme med endnu flere eksempler. Helt principielt er spørgsmålet om et sådant tiltag er en kerneopgave for en kommune. Svaret på det er et absolut nej.

På spørgsmålet om disse 1,4 mio kroner kunne anvendes bedre er svaret et absolut ja.