Anmeldelse

Året er 1968. Det samlede revyhold i Odense har i slutningen af første akt forklædt sig som flippere og synger om kærlighed, fred og drømme for de kommende 50 år. "Vi vil danse nøgne i natten - i 2018". Vi sendes til pause i et strålende humør og med en lille orm, der gnaver i eftertanken: For hvad blev der af de bedste af 68'ernes budskaber?

Første akt viser sig samlet set at være revyens skarpeste, sjoveste og mest tankevækkende. Vi er blevet budt velkommen af Eng-kongen, Å-manden, Bøgenes Frue, Elverpigen og Vollsmose-konen i et gakket nummer, der slår fast, at det er i Odense, vi har placeret revy-rumpetten. Her sidder man godt i Danmarks fineste revytelt og i selskab med et stjernehold af skuespillere.

Revyoverblik Avisen Danmarks revyanmelder, Anette Hyllested, anmelder følgende revyer.Odense Sommerrevy



Premiere torsdag 10. maj. Spiller til 9. juni.



Hvor: Fruens Bøge i Odense.



Medvirkende: Bodil Jørgensen, Niels Olsen, Thomas Mørk, Vicki Berlin, Lars Arvad.



Instruktør: Joy Maria Frederiksen.



Kapelmester: Morten Wedendahl.



Cirkusrevyen



Premiere torsdag 17. Maj. Spiller til 31. August.



Hvor: Bakken i Dyrehaven ved Klampenborg.



Medvirkende: Ulf Pilgaard, Niels Ellegard, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard, Amalie Dollerup.



Instruktør: Lisbet Dahl.



Kapelmester: James Price.



Sønderborg Sommer Revy



Premiere lørdag 26. maj. Spiller til 21. juli.



Hvor: Comwell Hotel i Sønderborg.



Medvirkende: Karsten Jansfort, Asger Reher, Lone Rødbroe, Jeanne Boel, Bjarne Antonisen.



Instruktør: Jeanne Boel.



Kapelmester: Thomas Pakula.



Kerteminde Revyen



Premiere søndag 27. maj. Spiller til 7. juli.



Hvor: Tornøes Hotel i Kerteminde



Medvirkende: Kim Hammelsvang, Farshad Kholghi, Trine Gadeberg, Marie Mondrup.



Instruktør: Trine Gadeberg.



Kapelmester: Peter Bom.



Rottefælden



Premiere 31. maj. Spiller til 25. august.



Hvor: Rottefælden i Svendborg.



Medvirkende: Jan Schou, Anne Herdorf, Kim Brandt, Christine Astrid Nielsen.



Instruktør: Carsten Friis.



Kapelmester: Jens Krøyer.

Bodil Jørgensen og Niels Olsen er de nye i byen. Vicki Berlin, Thomas Mørk og revydirektør Lars Arvad har været med alle tre af revyens leveår. De leverer alle fem med et insisterende nærvær og sprudlende overskud fra den meget store scene og med perfekt timing og tempo. Vicki Berlin, som så ubesværet kan skifte karakter og alder. Thomas Mørk, som har gummikrop og gummiansigt og kan være vidunderligt perpleks og sjov. Lars Arvad, som er lun og charmerende og let til bens. Niels Olsen, som slet og ret er en fremragende skuespiller og Bodil Jørgensen, som har så meget nerve og sans for detaljen, at det ikke kan undre, at hun er en tidens yndlingsskuespillere. Orkestret, der er synlig i venstre side af scenen og indimellem inddrages i numrene, leverer også upåklageligt. Lyden er god og tydelig, scenografien - en bøgeskov - enkel og velfungerende.

I første akt handler de andre højdepunkter om kønskamp, demens, skat og medieforlig. Det kan lyde kedeligt - det er det ikke. Nummeret om medieforliget går for eksempel ud på, at nu kan private også søge public servicemidler, og vi ser nu en revy sponsoreret af et byggefirma - "Det er os med de skrå brædder" - udsat for tweets og reklamer, mens Bodil Jørgensen forsøger at fremføre et af de bedste revynumre nogensinde: P.H.'s "Man binder os på mund og hånd". Det bliver ikke mindst sjovt, da "breaking news" trækkes over scenen i form af gult bånd. Nummeret, der således lærer os, at reklamer og lignende afbrydelser kan ødelægge ethvert seriøst budskab, er skrevet af Vase & Fuglsang, som også står bag et elegant, overraskende og morsomt indslag om maskeringsforbud, hvor vi både runder svejsemasker, julemænd og bankrøvere.