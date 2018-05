Sommer

Efter en travl tid med at gøre klar kunne Stefan Kabel fredag formiddag åbne dørene til den nyindrettede café på Østerstrand.

Fredericia: Solen strålede fra en klar sommerhimmel, da Stefan Kabel fredag formiddag slog skydedøren op til sin nyindrettede café på Østerstrand i Fredericia. Stranden vrimlede ikke med liv, men hundeluftere, motionister, forårsbadere og andre livsnydere kom forbi. - Neeej, hvor dejligt, lød det fra et pensionistpar, der straks slog til og fik sig en kop kaffe og en øl. “ Bedre mad, bedre åbningstider, bedre udvalg og bedre plads. Jeg har glædet mig til at åbne. Stefan Kabel, Café Østerstrand Kort efter kom endnu en drop in-kunde forbi og bad om en kop kvalitetskaffe i solen med udsigt til Lillebælt. Stefan havde sørget for at have godt med personale på åbningsdagen for at være sikker på at være helt klar.

Datterens iskiosk

- Vi er næsten klar, siger Stefan Kabel og sætter sig under en parasol på den udvidede terrasse for at snakke lidt med Fredericia Dagblad. - De store ting er klar, men der er altid småting at komme efter. Ting som: Hvad skal vi bruge for at lave de rigtige cocktails? Skal vi bruge et bestemt bestik? Dén slags. Men det kommer hurtigt på plads, siger Stefan, som også ejer spisestedet Tacos i Danmarksgade. - I den første tid kommer jeg til at være her mest. Jeg har heldigvis fået en god bestyrer i Tacos, så jeg kan fokusere på stedet her, siger han. Det er hårdt at starte noget nyt op, og Stefan har haft brug for at tage noter, når han er vågnet tidligt om morgenen med en café-tanke på hjernen. - Vi har en søn på halvandet år og en datter på fire. De har godt kunnet mærke, at jeg har travlt. Men det hjælper på min datters opbakning, at hun nu har fået sit eget ishus her: Johannes ishus, siger Stefan og tilføjer, at datteren har inviteret hele sin børnehavegruppe på is.

Bedre og mere

Stefan Kabels plan for strandcaféen er enkel: Højere kvalitet og flere åbningstimer. - Vi holder åbent fra 10-22, syv dage om ugen. Vi har lavet en ny indretning. Vi kommer med en ny madkvalitet, og man kan nyde et glas vin, øl, sodavand eller en cocktail, hvis man har lyst til det. Og man kan sidde indenfor at spise. Solskinsdage som i dag har sin charme, men det har en stormfuld februardag med bølgesprøjt jo også - men i februar er det måske mere hyggeligt at sidde indenfor og nyde udsigten, mens man spiser, siger han. På menukortet har han en række "sandwich-burgere". - Vi vil gerne gøre det lidt anderledes, men uden at ryge helt uden for skiven. Vi laver også nogle anderledes pomfritter med parmesan og hvidløg - eller ostesauce og baconknas. Og hvad med en croissant med is og topping?

Nyt køkken