Tømrer- og snedkermester Peder Theilgaard, Pilehaven 12, Tryggelev, Langeland, fylder 70 år tirsdag 15. maj. Peder Theilgaard blev udlært i 1967 ved Jørgen Madsen i Lindelse og har lige siden arbejdet som tømrer. Han var svend hos Verner Drost, Brdr. Thomsen og Midtfyns Tømrer i Ringe, indtil han i 1975 for snart 43 år siden begyndte som selvstændig, da Humble Savværk blev til salg. Her drev Peder Theilgaard virksomheden fra indtil 1988, da arealet blev udlagt til 12 andelsboliger og seks privatboliger, som han byggede, og virksomheden flyttede til Humblevej 20 i Kædeby. Peder Theilgaard har gennem årene bygget mindst 100 huse. Mange af dem er fritidshuse. Det gælder blandt andre Nordenbrohuset, men han har også været med til at renovere flere offentlige bygninger som f.eks. plejehjem og skoler. I firmaet har der gennem årene været flere svende og lærlinge ansat, men nu er der kun en enkelt tømrersvend tilbage udover mester selv.

Det er Lars Kroun, som til gengæld har været i firmaet i over 30 år, og derudover Peder Theilgaards søn, Martin Theilgaard, som er malersvend.

For fire år siden flyttede virksomheden til Helsnedvej 11A i Humble.

Peder Theilgaard slog da flere fluer med et enkelt smæk, da han udvidede sit firma Theilgaards Tømrer- og Snedkerforretning i Humble med en maler-afdeling. - En del kunder spurgte efter også at kunne få udført malerarbejde, og samtidig var min søn Martin, der er udlært maler, til rådighed. På den måde kan vi måske også få sikret generationsskiftet, forklarer Peder Theilgaard.

Han beskriver sit firma som et lille og fleksibelt firma.

- Og hvis kunder gerne vil have hjælp med spartling, men selv vil male, er det helt i orden med os, tilføjer Peder Theilgaard. Hans firma løser derudover et bredt spektrum af opgaver: Renovering, om- og tilbygning af helårs- og fritidshuse, udskiftning af vinduer og døre, tagdækning og montering eller renovering af køkkenet og badeværelser. Plus alt indenfor malerarbejde. Privat danner Peder Theilgaard par med Kirsten Steffensen, som er pensioneret hjemmehjælper.

Parret har været sammen i cirka 50 år og har siden 1978 boet i et parcelhus i Pilehaven, som Peder Theilgaard selv har bygget.

I 1975 fik parret deres første barn Susanne, og i 1980 kom sønnen Martin til verden. Datteren Susanne Theilgaard Christensen er udlært kontorassistent og hjælper til med den administrative del af virksomheden.

Udover at have tømrer-erhvervet som livsstil har Peder Theilgaard også altid været aktiv i foreningslivet.

Han har siddet i flere bestyrelser. Det er blandt andre BYG Langeland og Østerskov Forsamlingshus.

Peder Theilgaard har også seks børnebørn, som han nyder at bruge fritiden sammen med.

Fødselaren markerer fødselsdagen med at holde en fridag på dagen, og derudover har han inviteret til fest på Humle Kro lørdag 19. maj.[SH]