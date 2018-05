By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) har ikke lagt skjul på, at hun helst havde set Det Fynske Kunstakademi rykke længere ud af byen, når skolen med udgangen af juli skal være ude af Brandts-komplekset.

Men hun har heller ikke lagt skjul på, at hun stiller sig uforstående over for Byforeningen Odenses ønske om at frede ejendommen, som hun mener er tilstrækkeligt sikret ved at være bevaringsværdig.

Sagen kort Det Fynske Kunstakademi blev for godt halvandet år siden opsagt fra Brandts, dets lejemål gennem 30 år, og efterfølgende har By- og Kulturudvalget besluttet at lade de kunststuderende flytte ind i de tomme lokaler i bygningen på Jernbanegade 13, som den tidligere lejer, Brandts, ikke længere ønsker at bruge.Skiftet sker officielt til august 2018.



Da det kom frem, at kunstakademiet skal rykke ind i bygningen i Jernbanegade 13, som er bygget i 1885 til kunstudstillinger og aldrig har været benyttet til andet, besluttede Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på foranledning af Odense Byforening at åbne en fredningssag. Hvor længe sådan en tager, kan man ikke sige.



Nu har by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) besluttet at bede sine udvalgskolleger om at sikre bygningens stand, så længe fredningssagen står på.

Da der ifølge rådmanden ikke er diskrepans mellem de to synspunkter, foreslår hun nu det øvrige by- og kulturudvalg, at den gratis lejekontrakt, der skal laves til kunstakademiets indflytning i de mere end 130 år gamle lokaler i Jernbanegade, formuleres på en måde, så det står klart, at der ikke må laves nogle ændringer i bygningerne, så længe der kører en fredningssag.

Forslaget behandles på det kommende udvalgsmøde tirsdag 15. maj.