Skårup: Kristi himmelfartsdag torsdag blev der slået alarm, fordi der var gået ild i en garage på Skårup Vestergade i Skårup. Ingen kom noget til, og det lykkedes at få branden så meget under kontrol, at hovedbygningen kun fik små brandskader, mens garagen til gengæld udbrændte. Ifølge Winnie Lund, der er politikommissær ved Fyns Politi, er brandårsagen ukendt - men politiet har mistanke om, at varme fra et motoriseret, netop brugt og derfor stadig gloende varmt haveredskab kan have forårsaget branden og dermed er skurken i sagen. (finn)