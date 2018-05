SF vil have mere vild natur

Vi er rigtig mange, der elsker naturen og bruger den så ofte, vi overhovedet kan komme til det. Den friske luft, sansebombardementet og stilheden skaber ro i sindet og er kilde til rendyrket livskvalitet. Sådan har jeg det i hvert fald, når jeg løber en tur i skovene og ved fjorden i min families sommerhus. Vores natur får også byboerne til at forlade stenbroen for at bosætte sig på landet og bosætning uden for de store byer har afgørende betydning for et Danmark der hænger sammen.

Det er også naturen, der tiltrækker turister, som synes den bløde danske natur er lige så fantastisk som for eksempel de rå og stejle norske fjelde. Børn og voksne triller afsted på cykel ud over det svagt bakkede landskab, hvor alle kan være med. Windsurfere valfarter til Vesterhavets vilde bølger, og har givet Klitmøller tilnavnet Cold Hawaii. Vores natur er en af vores mest dyrebare ressourcer, men den er i en alarmerende dårlig tilstand.

Veje, byer og landbrug æder sig ind på overdrev, heder, enge, åer og gamle skove, mens dyr, planter og svampe forsvinder, fordi deres levesteder bliver ødelagt. Vi har mistet tre millioner fugle på 40 år, og det er ret alvorligt. Viben er i tilbagegang, og den opfatter vi jo som en hel naturlig fugl i Danmark. Der er kort sagt for lidt natur, den er ikke sammenhængende og mangfoldig nok og mange arter er truede. Det betyder bl. a., at arterne lige nu dør mange gange hurtigere end naturligt, og mange planter og dyrearter er i fare. Det kalder på politisk handling, hvis vi skal vende den udvikling. Derfor er jeg glad for, at vi står sammen med Socialdemokratiet om en ambitiøs grøn plan. Vi er kommet med et udspil, der skal sætter kursen for den naturpolitik, vi mener, der er brug for. Det er først og fremmest et spørgsmål om at give plads til naturen.

Vi har valgt at lytte til de eksperter, der helt utvetydigt anbefaler, at man i Danmark udlægger 75.000 hektar urørt skov. Når et træ vælter i en urørt skov, får det lov til at blive liggende og rådne på jorden, mens biller og insekter myldre frem. De er fødekilde for større dyrearter, og på den måde lever den biologiske mangfoldighed. Vi foreslår også at man laver bedre muligheder for jordfordelinger. I praksis vil det betyde, at en landmand får tilbudt et andet af kommunens eller statens arealer i bytte for jordstykket, vi så i stedet kan lade gro til som vild natur. Det er en win-win situation, fordi vi kan lade landmændene dyrke den jord, der netop er bedst egnet til landbrugsjord, og lade mindre attraktive jorde gro til som vild og sammenhængende natur.

Vi har brug for den vilde natur i Danmark, som skaber rekreative områder for danskerne og naturperler, der tiltrækker turister. Men den vilde natur spiller også en afgørende rolle i forhold til at løse nogle af de menneskeskabte problemer, som vi står over for. Dyr, planter, svampe, beriger vores natur. Naturen renser vores vand, vores jord, vores luft og insekter bestøver de afgrøder, som vi spiser. Jorden suger vand til sig, når skybrud vælter ned over os, og forhindre oversvømmelser. Den vilde natur skal nok arbejde med, men den har brug for plads. Den plads skal vi give den.