Regeringen bliver ved med at stramme kontrol-skruen

Privatisering: Så er forhandlingerne om den kommunale økonomi for næste år gået i gang mellem regeringen og KL. I år har økonomi- og indenrigsministeren et ekstra krav om øget privatisering med i tasken.

Væk er al liberal sniksnak om lokalt selvstyre og udflytning af magt fra Slotsholmen. Nej, VLAK-regeringen ved bedst af alle, hvordan de kommunale opgaver skal udføres.

Derfor vil LA's Simon Emil Ammitzbøll-Bille have landets byråd til at sluge endnu et nøk på den centrale styringsskrue gennem et nyt, fast og højt måltal for de kommunale udbud. Uagtet, at den eneste sikre "gevinst" ved tvangsudbud er mere kommunalt bureaukrati, nye udgifter til udbudsprocessen og en udtalt, demotiverende mistillid til de offentligt ansatte.

I forvejen udliciterer kommunerne opgaver for over 60 mia. kr. hvert år. Men de borgerlige ideologer kan slet ikke få nok, tværtimod har der de seneste måneder kørt mediekampagner om "offentligt opgavetyveri," for at varme op til endnu et angreb på kommunale opgaveløsninger.

For 3F er det ikke afgørende, om en opgave løses af offentligt eller privat ansatte, vores medlemmer arbejder i begge sektorer. Men vi er voldsomt optaget af at modvirke, at påtvungne og uigennemtænkte udbud skulle bidrage til en unfair konkurrencespiral på ringere løn- og arbejdsvilkår - endsige rendyrket social dumping, som vi desværre har afsløret i en lang række tilfælde.

Lokalt ved man naturligvis bedst, hvor de kommunale opgaveløsninger fungerer godt og effektivt til borgernes tilfredshed - og hvor de evt. halter. Hvor de private virksomheder kan tilbyde kvalificerede og troværdige alternativer. Og hvor der er regionale, fælleskommunale løsninger, som bør undersøges og evt. udbygges.

Når man lokalt har besluttet sig for at teste, om der er private leverandører, som kan tilbyde bedre løsninger, kan kommunerne modvirke social dumping for skattekronerne og sikre fair konkurrence mellem byderne ved at bruge arbejdsklausuler, som skal sikre medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår. Inden for 3Fs områder er det dog kun hver anden kommune, som gør det, om end vi i 3Fs landsdækkende undersøgelse kan se, at andelen vokser stille og roligt over tid.

Kun cirka halvdelen af kommunerne kontrollerer altid eller ofte, om stillede arbejdsklausuler overholdes, og effektive sanktioner for klausulbrud er mestendels ikke en del af udbudsgrundlaget. Men når der ikke bliver ført tilsyn med, om arbejdsklausulerne bliver overholdt, så spiller vi hasard med lønmodtagernes velfærd og arbejdsliv og de lovlydige arbejdsgiveres konkurrencekraft.

Udenlandsk arbejdskraft slår rekorder i disse år, og i 3F konstaterer vi særligt lønsnyd og horrible arbejdsmiljøforhold hos mange udenlandske virksomheder, der bevidst underbetaler, snyder i skat og bedriver unfair konkurrence. Det truer livskraften hos ellers sunde virksomheder med ordnede forhold, fordi de udsættes for urimelig og ofte ulovlig konkurrence.

En borgerlig regering burde da som en naturlig ting værne om bl.a. de små håndværksmestre, som både bidrager med skattekroner i kommunekassen, og samtidigt er dem, der først og fremmest sørger for at få uddannet fremtidens faglærte. Tilmed viser forskningsresultater, at udlicitering kan føre til nedslidning og lavere løn - netop hvis vilkårene for et udbud ikke er i orden. Lægger man skiftende regeringers forkærlighed for tvungne rutinemæssige grønthøsterbesparelser på to procent oveni, får man en giftig cocktail, som effektivt nedbryder indsatsen for godt arbejde, medarbejderne kan holde til gennem et helt arbejdsliv.

Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og kommunerne burde derfor - i den udstrækning, man vil drøfte udbud af opgaver, anlæg og investeringer - handle mere om, hvordan man bedre kan sikre danske arbejdspladser og aftalte løn- og arbejdsvilkår samt kvalitet og innovation i opgaveløsningen.