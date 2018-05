Svendborg: Der venter en 19-årig mand fra Svendborg en bøde, og det er billigt sluppet. Kort før klokken 15 Kristi himmelfartsdag kom han op at toppes med en 17-årig pige i det offentlige rum i Munkestræde i Svendborg, og det hele endte med, at han stak hende en lussing. Politiet blev kaldt til, men da ordenshåndhæverne ankom, meddelte pigen, at hun ikke ønskede at melde den 19-årige for vold, og så endte det med en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Ifølge Winnie Lund, der er politikommissær ved Fyns Politi, deler de to adresse i Svendborg. (finn)