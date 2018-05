Beklagelse: Jeppe Mouritsen skrev den 4. maj i denne avis, at hans far er blevet "offer for et urimeligt og nidkært bureaukrati", fordi Landbrugsstyrelsen har politianmeldt faderen for ikke at have indsendt gødningsregnskab for hans bedrift for fire år siden.

Først og fremmest vil jeg gerne beklage det kedelige forløb. Jeg er overbevist om, at faderen ikke har undladt at oplyse om sit gødningsforbrug med vilje, og det faktum, at faderen slet ikke har brugt gødning på bedriften i den pågældende periode, gør desuden, at en politianmeldelse virker som en overdrevet reaktion.

Vi har heldigvis fået løst problemet sammen, og styrelsen har frafaldet politianmeldelsen. Men når det er sagt, vil jeg gerne forklare, hvorfor styrelsen går så kraftigt til værks i denne type sager.

Alle landmænd, som har tilmeldt deres virksomhed til Register for Gødningsregnskab, skal indsende gødningsregnskab hvert år. Det er et helt centralt krav i den danske miljøbeskyttelse for at sikre, at landmænd ikke bruger mere gødning, end de har lov til. Derfor får landmænd også både indkaldelsesbreve, påmindelser og rykkere på digital post for at huske at indberette deres gødningsforbrug til tiden. Alt sammen fordi vi helst vil undgå at politianmelde vores kunder. Men hvis de efterfølgende ikke reagerer, er vi desværre nødsaget til at lade politiet undersøge sagen.

I flere tilfælde er der heldigvis tale om misforståelser og forglemmelser, for det er bestemt ikke hensigten, at retskafne borgere skal føle sig miskrediteret. Men disse kan vi desværre ikke frasortere, da vi jo mangler at høre fra dem for at kunne opgive sagen.

Når det er sagt, vil vi selvfølgelig tage Peter Mouritsen og faderens oplevelse til efterretning og kigge på, hvordan vi kan ændre vores procedurer, så vi sikrer, at vores lovgivning efterleves, uden at retskafne borgere bringes i miskredit.