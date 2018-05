Debat: Vigtigt med fokus på økonomisk IT-kriminalitet

Læserbrev: Når justitsministeren nu vil åbne et nyt center til bekæmpelse af økonomisk IT-kriminalitet, er det noget, som vi i Dansk Erhverv kun kan bakke op om. Udfordringerne med økonomisk IT-kriminalitet er mange og svære for både virksomheder og private at håndtere, og derfor er det godt og nødvendigt med en stærkere indsats på området.

Mange borgere og virksomheder i Danmark kender desværre efterhånden til, at betalingskortoplysninger er blevet misbrugt og at gerningsmændene har brugt oplysningerne til at foretage køb over nettet eller til at hæve penge i en hæveautomat.

I Dansk Erhverv ser vi positivt på det nye center og mener, det er glædeligt, at der fra politisk hold er kommet fokus på det store problem med økonomisk IT-kriminalitet. Den økonomiske IT-kriminalitet kender ikke grænser - hverken nationale eller internationale, og den rammer fru Jensen lige så vel som den rammer virksomhederne. Netop derfor er der behov for denne koordinerende indsats på tværs af landets politikredse. Centeret skal blandt andet stå for at modtage alle anmeldelser om økonomisk IT-kriminalitet for hele landet og bidrage til efterforskningen af sagerne, som dog fortsat hører til i de enkelte politikredse.

Heldigvis har vi på det seneste set et fald i misbrug af betalingskort. Det skyldes, at der har været en fokuseret indsats på at højne sikkerheden. Men de IT-kriminelle er kreative, og de finder hele tiden nye måder at prøve at misbruge betalingskortoplysninger på. Derfor skal vi hele tiden sørge for at være på forkant, når det kommer til at bekæmpe de IT-kriminelle. I Dansk Erhverv ser vi frem til en mere dedikeret og bedre koordineret indsats fra politiet, til gavn for både borgere og virksomheder.