Team Giv Håb

Fredericia: Det har et helt særligt formål, når 27 cykelryttere spænder cykelskoene på for at tage på en 1100 kilometer lang tur rundt i Danmark fra slutningen af juli og en uge frem.

En tur som er lige så lang som at træde i pedalerne fra Sydjylland til Paris.

De er en af del af Team Giv Håb, som skaffer penge til professionel hjælp til børn og unge i sorg - og ikke mindst skaber synlighed om, at der er omkring 140.000 børn og unge, som hvert år oplever, at en mor, far, søster eller bror bliver alvorligt ramt af sygdom eller dør. Det er børn, som ofte føler sig ladt alene med deres sorger, frygt og bekymringer.