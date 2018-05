- Der er uddelt en masse adresser, og nogle af dem har underbogstaver. Så nu skulle det være lettere at finde frem til folk, siger Klaus Johannesen og fortæller, at for eksempel de tidligere Svendborg Værft-bygninger, der har haft nummer 2, har fået nummer 16, og at Kammerateriet har fået underbogstavet D, mens Kultutten har fået C.

Manglen på overblik har fået hver virksomhed, forening, kunsthåndværker og så videre til at sætte en postkasse op på en mur ved spillestedet Kammerateriet, så postbuddet i det mindste har haft en chance for at få afleveret kuverterne til rette vedkommende.

- Der har været meget få husnumre på Frederiksø, men gennem årene er der kommet mange nye beboere til, og det har givet en del forvirring. De har været svære at finde frem til, fordi der ikke har været numre til dem, og det har der været klaget over, fortæller han.

Klaus Johannesen fortæller desuden, at en nyopstillet pylon giver det ultimative overblik, og at kommunen har besluttet at gøre noget ekstra ud af nummergivningen.

- Vi har benyttet lejligheden til at huske på historien, så sammen med Svendborg Museum har vi fået lavet nummerskilte til alle adresserne. Og på 10 af skiltene har vi fortalt de sjove historier om, hvilke funktioner bygningerne har haft, siger han og oplyser, at der er fernisering af skiltene 15. maj.

Her vil museumschef Esben Hedegaard vise skiltene frem under en øvandring, og undervejs bliver der mulighed for at møde nogle af øens nuværende beboere og høre om deres gøremål.

Efter rundvisningen bydes der på en lille forfriskning på Kammerateriet, og her bliver der plads til at stille spørgsmål - og måske også til at få endnu en skrøne om Frederiksøs historie.

Ferniseringen starter klokken 16.30, oplyser Klaus Johannesen.