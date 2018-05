Pletskud

Sydfyn: - Det er utroligt med hvilken iver fuglene samler til rede i disse dage, og det er meget interessant at iagttage hvilke materialer, de forskellige arter anvender. Det er nu den helt store familieplanlægning tilrettelægges, skriver Poul "Brugs"Rasmussen, Lundeborg. Han har sendt billeder af allike, gråspurv, landsvale, digesvale, bysvale, solsort, hvid vipstjert og tornirisk, alle med forskelligt redemateriale i næbbet. Et par af fuglene kan du se her på siden. Resten kan ses, hvis du klikker dig ind på denne artikel på Fyens.dk/Bagsiden. Eller scanner qr-koden her til højre med din smartphone.