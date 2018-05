Speedwaystjernen Nicki Pedersen har ikke haft den perfekte optakt til sæsonens første VM-grandprix, der køres lørdag.

I slutningen af april styrtede Nicki Pedersen og brækkede en håndrodsknogle. Det har dog ikke holdt danskeren fra at stille op til weekendens grandprix, selv om smerterne plager ham under løbene.

Skaden har dog givet ham ydmyge forhåbninger til lørdagens grandprix.

- Jeg vil selvfølgelig gerne lave et skidegodt resultat, komme med i VM-sammenhæng og ligge i toppen.

- Men jeg er også realistisk om, hvordan hånden reagerer. Jeg kan kun sige, at jeg yder 110 procent.

- Hvis så hånden holder, grejet kører stærkt, og manden er god, så ligger vi også, hvor vi skal, når det er slut. Men der er en masse parametre, som spiller ind, siger Nicki Pedersen.

Han har trods sin skade haft gode løb op til starten på VM-serien. Ved sit seneste løb i den polske liga endte danskeren med flest point af samtlige kørere.

- Jeg har leveret det, der skulle leveres, og lavet rigtig mange point.

- Den polske liga er den hårdeste at køre i, så med det udgangspunkt har jeg haft en rigtig god sæsonstart. Det skal jeg have ført over i VM-sammenhæng, lyder det fra Nicki Pedersen.

Den tredobbelte verdensmester er den eneste dansker, som fast er med i årets VM-serie.

Niels-Kristian Iversen er dog førstereserve og som minimum med i sæsonens to første VM-løb. Iversen træder ind i stedet for slovakken Martin Vaculik, der er skadet.

De danske forhåbninger hviler mest på Nicki Pedersen, men det bekymrer ikke den rutinerede kører.

- Jeg gør mit bedste og giver 110 procent, og så skal der point på kontoen i hver runde. Så må man se, når vi kommer til oktober, hvem der har flest point.

- Nu ved jeg, at jeg skal til Warszawa, og der er jeg forberedt. Det har jeg koncentreret mig mere om nu end at se frem mod måske at blive verdensmester. Det er et trin ad gangen, siger han.

Den 40-årige fynbo har efterhånden kørt rundt på den cirkulære bane i mange år. De mange år i sporten har dog ikke gjort motivationen for succes mindre.

- Jeg brænder stadig for det, og det har man også set i opstarten, siger han.

VM-serien fortsætter frem til starten af oktober og kommer forbi Horsens 30. juni.