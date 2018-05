Debat: Fremragende med forhøjet sommerhusfradrag

Læserbrev: Nu hæver vi sommerhusfradraget fra 21.000 til 40.000 om året. Det er et flertal i Folketinget netop blevet enige om at gennemføre, så det bliver gældende allerede i år. Det har længe været en mærkesag for DF på turisme- og erhvervsområdet, at det skal gøres mere attraktivt for folk at leje deres sommerhus ud. Så det er jeg rigtig glad for, nu bliver en realitet.

Et forøget fradrag vil betyde flere sommerhuse og sengepladser til udlejning. Eksperter fra feriehusudlejningsbranchen har skønnet, at et fradrag på 40.000 vil give op mod 3.000 flere sommerhuse og 21.000 senge mere til udlejning.

Det vil skabe vækst og beskæftigelse i sommerhusområderne og give omsætning ikke blot ved de lokale seværdigheder og oplevelser, men også i iskiosker, købmænd, supermarkeder, restauranter og hos de lokale håndværkere, der skal være med til at vedligeholde de mange sommerhuse. Ja, faktisk lyder skønnet, at hvert sommerhus til udlejning medfører en øget omsætning i lokalområdet på op mod 300.000 kr. om året.

Det er godt nyt, ikke mindst i Vandkantsdanmark og de tyndt befolkede dele af landet, hvor mange sommerhuse ligger.