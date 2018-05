Jørgen Frederiksen, der har været formand for Foreningen til bevaring af Svendborg Havn, siden foreningen blev stiftet for fem år siden, har sat et generationsskifte i gang.

Svendborg: Han skal herfra på et tidspunkt, der ligger nærmere ude i fremtiden, end det har gjort. Og nu kunne han godt tænke sig at få lidt mere tid. Til andet end bestyrelsesarbejde i foreninger.

Men man må nøjes med at trappe gradvist ned, når man som Jørgen Frederiksen, formand for Foreningen til bevaring af Svendborg Havn, har sin 82-årige sjæl fyldt med engagement.

Så Jørgen Frederiksen bliver i havneforeningens bestyrelse. Men på generalforsamlingen forleden var det sidste gang, han talte som foreningens formand.

- Det skal vel betragtes som et nødvendigt generationsskifte i betragtning af, at jeg går i mit 83. år, og nogle skal jo tage over på et eller andet tidspunkt. Jeg vil ikke være den, der står i spidsen længere. Jeg vil gerne være almindeligt medlem og deltage i arbejdet, men jeg har ikke lyst til at være den, der står med ordet mere, siger han.

Jørgen Frederiksen har været formand for foreningen, siden den blev stiftet for fem år med det formål at følge udviklingen af Svendborg Havn tæt og protestere imod projekter, der fjerner havnen for meget fra det oprindelige. Og det arbejde er der stadig brug for, mener den nu tidligere formand.

- Vi kommer til at følge spændt med i, hvad der kommer til at ske med Baagøe og Riber-grunden, for én ting er, at to tredjedele ser ud til at blive fredet. En anden ting er den store grund bagved, hvor der gerne må rives ned. Jeg kunne næsten forestille mig, at der vil blive bygget det dobbelte på det halve, når man ikke kan bygge på det hele, siger han og ser til gengæld positivt på byggeriet af det nye Simac og kulturen, der pibler frem på Frederiksø.

Ved dette års begyndelse var Jørgen Frederiksen formand for fire foreninger. Nu er han kun formand for Caroline S Svendborg og Foreningen til Carlas bevarelse.

- En af grundene til det er jo, at jeg gerne vil være her lidt længere, siger den aldrende sømand.

Hvem, der bliver ny formand i havneforeningen, bliver afgjort i slutningen af maj, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig.