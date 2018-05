Bil- og it-koncernen Autorola i Odense har brugt mange år og en formue på at udvikle nye it-systemer. Nu er de klar og i gang med at skabe ekstra vækst for de 420 ansatte verden over. Foreløbig er det blevet til rekordoverskud for koncernen.

Odense-firmaet Autorola, der er kendt som blandt andet Autocom.dk og Bilpriser.dk i Danmark, er kendt for sine bilauktioner på nettet. De har siden 2001 givet virksomheden en fantastisk vækst og bredt den ud til 19 lande. Men sådan bliver det ikke ved med at være. Virksomheden har netop afsluttet en meget lang og dyr udvikling af nye it-systemer, der har gjort det muligt at føje to nye forretningsområder til bilauktionerne. Autorola Group Holding A/S Hjemsted: OdenseCVR-nummer: 29 19 35 09



Ejere: Peter Grøftehauge (50 pct.) og Martin Grøftehauge (50 pct.)



Direktion: Peter Grøftehauge, Peter Bisgaard, Claus Christensen



Bestyrelse: Lars Linaa Jørgensen (formand), Thomas Andresen, Martin Søren Kanne Køhler, Martin Grøftehauge, Kathleen Bridget Brummitt



Regnskabstal 2017 for koncernen:



Omsætning: 277 millioner kroner (2016: 261)



Resultat af driften: 19 millioner kroner (2016: -1)



Resultat før skat: 18 millioner kroner (2016: -2)



Resultat efter skat: 13 millioner kroner (2016: -3)



Egenkapital: 55 millioner kroner (2016: 43)



Antal ansatte: 377 (2016: 362) - Det har været en hård omgang. Vi har investeret over 100 millioner kroner - måske er tallet reelt 120 millioner kroner - i udgifter til udvikling af de systemer. Det har trukket tænder ud, siger Peter Grøftehauge, der er direktør og halvpartsejer i koncernen.

Beskedne resultater

Virksomheden er opstået på internettet i 1996 og har altid brugt mange kræfter på udvikling. Ud af de 70 medarbejdere på hovedkontoret i Odense arbejder 30-40 med it-udvikling. “ Et projekt og investeringer i denne størrelsesorden må ikke fejle. Peter Grøftehauge, direktør, Autorola - Vi har aldrig haft problemer med at få dygtige folk - måske skyldes det, at vi har været i gang så længe. Men vi er altid klar til at ansætte flere softwareudviklere, så man skal bare henvende sig, siger Peter Grøftehauge. De mange penge er brugt over otte-ni år med særlig eftertryk i de seneste fem år. Pengene er skaffet fra den almindelige indtjening, som bilauktionerne har sørget for, og det har betydet beskedne resultater i de seneste års regnskaber. Siden et rigtig flot overskud i 2011 har tallene på bundlinjen været beskedne og i nogle år endda røde, mens omsætningen er vokset pænt med fem procent om året.

Bedste koncern-tal nogensinde

Nu er det største dræn i kassen væk, og det kan ses på regnskabet for 2017. For hele koncernen blev overskuddet på 18 millioner kroner før skat det bedste nogensinde. Hvis man udelukkende ser på moderselskabet, har 2017 været det næstbedste år. De nye produkter skulle også gerne begynde at bidrage til overskuddet, men det kommer ikke fra den ene dag til den anden. - Vi laver relativt få store handler, som har stor betydning for kundens forretning. Derfor kræver det mange samtaler og forhandlinger med kunderne, før købet er en realitet. Det minder om de situationer, hvor en stor virksomhed skal købe et nyt system til økonomistyring. Men de nye områder skal give os salg - et projekt og investeringer i denne størrelsesorden må ikke fejle og har derfor fuld fokus fra min side, siger Peter Grøftehauge. Hans kunder er store virksomheder, som ejer, køber og sælger store flåder af biler - især leasingselskaber, banker og bilfabrikker. Mange af dem bruger allerede Autorolas bilauktioner, når de skal sælge deres brugte biler, og derfor håber Odense-virksomheden, at de også vil bruge de nyudviklede systemer.

Vil slå rekorden næste år