Odense-virksomheden Autocom har fået stor succes verden over, og præsterede i 2017 sit største koncern-overskud nogensinde. Se her hvordan den er kommet dertil.

Internettet var ikke ret kendt, da bilhandler Niels Grøftehauge i Langeskov sammen med sine sønner Martin og Peter oprettede hjemmesiden Bilpriser.dk og lod danskerne regne ud, hvor meget de kunne forvente at få for deres brugte bil. I 1999 gik de skridtet videre og etablerede en bilauktion på nettet - Autocom.dk.

Autorola henvender sig til professionelle, så firmaet er ikke kendt af den almindelige privatperson, men det har ligheder med kendte internet-selskaber som Facebook eller Amazon. Lige som dem har virksomheden fra starten haft eller skabt sig et forspring i den digitale verden og er siden blevet ved med at ofre store summer på digital udvikling.

I modsætning til mange internet-selskaber har Autorola altid kunnet tjene sine egne penge. I den branche er det almindeligt, at man begynder med en stor tilførsel af penge, som man derefter bruger til at udvikle et produkt. Men Autorola har hele tiden tjent nok penge til at kunne betale for sin egen udvikling, derfor er der aldrig kommet investorer udefra - det er stadig de to Grøftehauge-brødre, der ejer alle aktierne.