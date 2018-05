Udstilling: Faaborg markerer 150-året for maleren Peter Hansens fødselsdag ved at give alle, der hedder Peter eller Hansen gratis indgang til museet søndag 13. maj fra 11-16. I forbindelse med den runde fødselsdag, åbnede museet fredag 11. maj særudstillingen "Det Maleriske Nu". En udstilling, der er et resultat af Martin Bigums store forkærlighed for netop Peter Hansen. Vær med til at fejre maleren fra Faaborg med fødselsdagsbrunsviger og søndagsbajer søndag 13. maj 11-16: Faaborg Museum, Grønnegade 75. (stha).