Faaborg-Midtfyn: Ved sidste års budgetforhandlinger besluttede kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune at ansætte en borgerrådgiver - i første omgang for en treårig periode.

Borgerrådgiveren vil stå til rådighed for de borgere, der har brug for rådgivning og vejledning i deres kontakt med kommunen. Det kan f.eks. dreje sig om information om sagsbehandling, ens rettigheder og klagemuligheder.

Samtidig er det ambitionen, at borgerrådgiverens erfaringer skal bæres tilbage til administrationen og kommunalbestyrelsen og på den måde føre til bedre service.

Kommunens nye borgerrådgiver hedder Astrid Skotte Lange. Til sommer bliver hun cand.jur., og tidligere har hun været socialrådgiver på Odense Universitetshospital i ni år.

- Borgerrådgiveren er til for borgerne, og hun skal være den lette indgang til at få sparring og rådgivning, hvis man har brug for det. I kommunalbestyrelsen håber vi, at hun kan sikre en bedre dialog mellem borgerne og os som kommune. Og at både administration og politikere via hende kan få konkret feedback på det, vi kan forbedre. Så jeg ser meget frem til at følge hendes arbejde og effekten for borgerne, siger borgmester Hans Stavnsager (S) i en pressemeddelelse.