Fredericia: En marokkansk mand bliver fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Kolding med anmodning om at blive sendt ud af landet. Politiet mener, manden opholder sig ulovligt i Danmark.

Manden blev anholdt tirsdag kl. 12.16 på Fredericia Banegård ved spor 3, da DSB havde tilkaldt politiet. Manden havde ingen gyldig billet til togturen og kunne ikke vise id-papirer. Derfor blev politiet tilkaldt.

- Grundlovsforhøret er en begæring om udvisning af landet. Manden har fortalt til os, han forlod Marokko for to år og otte måneder siden, og hans plan er at tage til Sverige. Han har levet i Schengenområdet og ankom til Danmark for syv til otte dage siden og har levet som hjemløs uden id, forklarer vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup.

Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 10 fredag.