Munkebo: Tre små piger slap i går med en formaning fra politiet, da de kastede sten på en forbipasserende bil fra en gangbro i Munkebo.

Men det kunne være endt helt galt, da en bilist i går kom kørende ad Munkebovej mod Kerteminde. I Munkebo lige efter krydset ved Kystvejen kørte bilisten under gangbroen over vejen, da en sten rammer bilen tag, og der lyder et ordentligt skrald. Bilisten bevarer kontrollen over bilen, bremser hårdt op og kører ind til siden.

Da han kommer ud af bilen, ser han to børn, der løber fra stedet. Dem sætte han efter, og efter en kort jagt finder ham dem et stykke derfra med deres mødre.

Manden er efter eget udsagn temmelig arrig på det tidspunkt og konfronterer børnene med, at de har smidt sten på hans bil.

Pigerne forklarer, at de bare er kommet til at skubbe til en sten med foden. Den forklaring er bilisten ikke helt tilfreds med. Flere tilskuere kommer til stedet, og mødrene, der er arabiske og taler dårligt dansk, forsøger ifølge bilisten forklaring på facebook at bortforklare episoden med, at det bare var børn, der legede.

Til sidst lykkedes det at få tilkaldt en forbipasserende politipatrulje, der overtog sagen, og efter en kort snak med bilisten bad de ham om at køre videre.

Vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Tornquist, bekræfter, at politiet kom til stedet klokken 12.17 efter, der blev kastet sten på en bil.

- Patruljen får fat i tre små piger i fem til syv års alderen, og man har fat i familien og forældrene, som har fået en formaning, fortæller Kenneth Tornquist, der ikke mener, at der er sket større skade på bilen.

- Der er ikke noget erstatningskrav, så de slipper med skrækken, fortæller Kenneth Tornquist.