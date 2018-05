Lokaldebat

Den farligste cykelsti i Faaborg-Midtfyn Kommune er Havnegade og Chr d. IXs vej i Faaborg.

Mange billister og turister har her mulighed for at parkere deres biler med front ud til havnen, Havnegade og Helios.

Bilister, der her bakker ud efter parkering, har i dette område desværre fokus nok på biler, der kommer fra begge retninger. Desværre er der her en blind vinkel, som billister ikke kan overskue helt, og hvor der efterhånden færdes mange cyklister og handicapscootere. Og der kommer flere i fremtiden af både cyklister og handicapscootere. Det er nu, hvor der er mulighed for at flytte disse parkeringsbåse til slagterigrunden og busterminalen og dermed få et betydeligt bedre havnemiljø for turister og besøgende og dermed få en betydelig bedre oplevelse både ved slagterigrunden og ved museet i Faaborg.