Ringe: Til efteråret tager DGI Verdensholdet 2018-2019 på turne, og det sker med flere Take off-shows rundt om i Danmark.

Hos gymnasterne på Ringe Juniormix og deres instruktører ser man nu frem mod showet i Svendborg i starten af september. Det populære midtfynske juniorhold har nemlig vundet en afstemning om at blive opvarmningshold for Verdensholdet den pågældende dag. Fire hold var med i afstemningen om at blive opvarmningshold i enten Svendborg eller Odense, og her var juniorholdet et af dem, der fik flest.

Juniorholdet har i de senere år oplevet en markant fremgang, og antallet af gymnaster er vokset fra 60 til mere 100 i denne sæson, der så småt lakker mod enden. Flere gymnaster tager faktisk turen fra Odense og Ørbæk for at deltage på holdet, som nu kan indlede næste sæson med at være opvarmningshold.

Det er i øvrigt muligt at opleve juniorholdet den 9. juni, når der er Lombjergefest med opvisninger i Bøgegrotten i Ringe.