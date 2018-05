Fyns Amts Avis mener: Sludder og vrøvl fra København

Det tjener egentlig ikke noget formål at gøre debatten om det skæve Danmark til en frugtesløs strid mellem hovedstaden og provinsen.

Men der er ind imellem københavnere, der vrøvler så eklatant, at selv de mest besindige af dem, der bor vest for Valby Bakke, må op barrikaderne.

Som for eksempel formanden for landsforeningen Danmark på Vippen, Kim Ruberg.

Han går - med rette - i rette med forfatteren, journalisten og debattøren Egon Clausen, som i et debatindlæg forleden opfordrede "folk i provinsen" til at stoppe flæberiet over københavnermedierne og lave deres egne i stedet.

Egon Clausen er bekymret ved udsigten til et medieforlig, som kan tvinge DR og Radio24syv til at flytte hele eller dele af deres programvirksomhed til provinsen.

"Al erfaring viser, at det dør de af", påstod han i debatindlægget i avisen Danmark.

En påstand, som blev fulgt af det lettere nedladende og retoriske spørgsmål: "Hvorfor laver fynboerne, jyderne og dem fra Lolland-Falster ikke deres egne stationer? Vi lever jo i et frit land ..."

Som et eksempel på, hvor let det er at etablere nye medier, fremhævede Egon Clausen sin egen og hovedstadens "Den2radio" - et website på internettet, hvor tidligere medarbejdere fra DR hygger sig med at lave podcasts på frivillig basis.

"Her er kort sagt noget, som de utilfredse folk fra provinsen kan lære noget af. I stedet for at jamre over andre medier kan de lave deres egne. De kan også lære noget om betydningen af det at have positive holdninger", lød det fra Clausens domicil i Charlottenlund.

Dén svada fik formanden for landsforeningen Danmark på Vippen helt ud på kanten.

I et svar til Egon Clausen karakteriserer han ham som tilhørende den type af velaflagte meningsdannere, som "opfatter alle danskeres medier som deres private legeplads, hvor de primært arbejder på at imponere de venner og kollegaer, de med fremragende indsyn og total mangel på udsyn drikker fredagsøl med i det indre København".

Med en tilføjelse om, at "det kun vil være rimeligt, at de journalister, hvis løn vi skatteydere betaler, rejser rundt i Danmark og møder deres ejere og tager dem ind i studiet til debatter i stedet for altid at invitere den samme lille klike af indsynsramte cafévenner fra det indre København".

Hvis hovedstaden og provinsen skal nærme sig hinanden i stedet for evigt og altid at strides, tjener en sådan debat baseret på gensidige fordomme næppe noget godt formål.

For hvor underholdende den end er at være vidne til, bidrager den ikke til genoprettelsen af mediebranchens skæve Danmark.

Og det er der et udtalt behov for.

Men hvis en begyndende tilnærmelse skal lykkes, forudsætter det jo selvfølgelig også, at der ikke kommer mere sludder og vrøvl fra København.