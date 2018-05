Faktarama

Sundhed: Når et par går på restaurant, er det så manden eller kvinden, der vælger maden? Det afhænger af, hvor længe de har kendt hinanden, viser en undersøgelse foretaget af amerikanske forbrugerforskere.

126 heteroseksuelle par på restaurant blev observeret af forskerne, som holdt øje med, hvilke retter parret valgte alt efter, hvem der først så på menukortet. Og tendensen var klar: Hvem, der påvirkede hvem afhang helt klart af, hvor længe forholdet havde varet. I starten af et forhold lader kvinder sig påvirke af, hvad manden vælger.

Hvis mændene valgte fed og kalorierig mad, valgte kvinderne ofte lignende retter, hvis forholdet var helt nyt. Forskerne gætter på, at kvinder regner med, at mænd foretrækker kvinder, som er enige med dem, og at mænd tror, at kvinder foretrækker viljestærke mænd. Men det er altså i begyndelsen af et forhold.

Ved gifte eller forlovede par var det lige omvendt. Når kvinden valgte fra menuen først og bestilte noget, valgte mændene ofte noget lignende. Forskerne tolker det som, at mænd regner med, at kvinder har mere forstand på mad. Ingen har endnu undersøgt, om det også gælder for danske par. (hafa)

Kilde: Forskning.no/Journal of Consumer Research