Pierre Gasly er ikke længere sur på Kevin Magnussen, som blev straffet for en farlig duel mellem de to i Baku.

Torro Rosso-køreren Pierre Gasly har tilgivet sin danske konkurrent i Formel 1, Kevin Magnussen (Haas), efter franskmanden ellers var rasende på danskeren efter det seneste grandprixet i Baku for to uger siden.

Efter en voldsom duel mellem de to kørere under grandprixet kaldte Gasly danskeren for den farligste kører, han nogensinde havde kørt imod. Inden denne weekends udfoldelser på banen i Barcelona er der igen faldet ro på.

Det siger Gasly på et pressemøde ifølge Ekstra Bladet.

- Jeg var virkelig vred efter løbet og lyttede ikke rigtig til, hvad han sagde til mig. Alt er fint nu, vi skal bare sikre, at der ikke sker noget lignende igen.

- Men i sidste ende var det ikke godt for nogen af os. Formentligt gjorde det endnu mere skade på hans bil, end det gjorde på min. Jeg gik glip af en mulighed for at få point, hvilket var hovedårsagen til mine frustrationer. Luften er renset efter den undskyldning, siger Gasly.

De to kørere får mulighed for at konkurrere på tider under fredagens to træninger i Barcelona. Den første træning begynder klokken 11, mens der gives grønt lys til fredagens anden træning klokken 15.