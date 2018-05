- Der ligger en stor luksus i at kunne bruge kysterne på den måde, vi kan i Danmark. Enten i kajak eller ved at tage på stranden og lave bål. Det er en kvalitet, man får øje for, når man er ude. Så nyder man det ekstra meget, når man er hjemme igen, siger han.

Han har også sejlet siden barndommen og dyrker naturen og dens muligheder. I 2016 snowkitede han for eksempel Grønland på langs, 2400 kilometer. Han har også krydset en gletsjer i Patagonien og dykket ved Antarktis, men eventyret behøver ikke have omfattende logistik eller koste alverden. Eventyret ligger også lige rundt om Fyn.

- Jeg er både tosset og til let vind, tænkte Bjørn Wils, og det blev begyndelsen på både et stærkt venskab og den ekspedition, som de to drager ud på fredag den 18. maj. En tur, de kalder "Kitesurf Ekspedition - Kurs mod nære kyster".

For mindre end et år siden mødte han Bjørn Wils, da han i et forum for kitesurfere efterspurgte andre "letvindstosser" at surfe med.

Om kitesurferne Bjørn Lindhardt Wils, 40, kommer fra Odense og er uddannet cand.merc. fra CBS, Copenhagen Business School.Han har tidligere arbejdet i it-branchen, men er nu selvstændig med et investeringsfirma. Har altid sejlet og camperet med sine forældre og har været på flere store eventyr. I 2016 krydsede han Grønland på langs med en snowkite. Og samme år krydsede han en gletsjer i Patagonien sammen med nogle venner. Er erfaren paraglider, har kitesurfet, snowkitet, sprunget i faldskærm mm. Er gift og far til en søn på to år og en datter på omkring to måneder. Uffe Krabbe, 43, er fra Sønderjylland, men hans forældre stammer fra henholdsvis Lyø og Faaborg. Har altid sejlet og er uddannet navigatør og har sejlet i 23 år. Arbejder nu som opsynsmand og færgemand på Fænø Gods. Har kitesurfet i mere end otte år og er tidligere instruktør. Er gift og har tre døtre fra et tidligere ægteskab. Bjørn Wils og Uffe Krabbe kender hinanden fra kitesurfing-miljøet.

43 år senere har han som knægt brugt sin optimistjolle som transportmiddel til kammeraterne, han har sejlet som navigatør på alverdens have i 23 år, og han har været vant til at skulle finde løsningerne selv. Som dengang han lappede toiletrør med spegepølseskind. I dag er han opsynsmand på Fænø Gods og står for færgedriften til og fra øen.

Det var netop over et bål og nogle specialøl efter en tur på havet, Bjørn Wils og Uffe Krabbe kom til at tale om muligheden for at kombinere deres passion for kitesurfing med overnatninger i det fri.

For hvor andre laver tricks og hopper højt, handler det for de to eventyrere mere om at nyde turen.

- Jeg kan slet ikke så mange tricks. Jeg er vant til at bruge kiten som et hjælpemiddel til at komme fra A til B til C. Ligesom når jeg snowkiter, hvor jeg står på ski med en pulk bagefter og bruger vinden til at transportere mig over lange distancer, forklarer Bjørn Wils.

På et tidspunkt luftede han drømmende tanken om at kunne surfe fra ø til ø, og pudsigt nok havde Uffe Krabbe haft den samme idé.

Da han for år tilbage flyttede sammen med sin nuværende kone i en lejlighed i København, vidste han, at han ville ud på nogle længere ture. I halvandet år gik han derfor til og fra arbejdet med at designe sin egen pulk til formålet på værksteder, hvor han kunne få lov at stå med projektet. Pulken er lavet i glasfiber og designet, så den kan sejle, selv om bølgerne skulle tippe den rundt.

Han har allerede testet den, og skal den på et tidspunkt sættes i produktion, kan vægten også reduceres fra de nuværende 24 kilo til omkring otte, hvis den laves i kulfiber.

Foreløbig glæder han sig over, at han endelig har fundet en at teste den sammen med på en længere tur.