Det er stadig 1500 meter på bane, den trimmede vinder fra Odense Atletik satser på og træner efter sammen med de andre syv-otte eliteløbere i klubben. Et Eventyrløb er sjovt at vinde, men ikke det vigtigste i verden.

Eventyrløbets vindere 10 kilometer, mænd: Peter Glans, 32.07 minutter 10 kilometer, kvinder: Sisse Bogetoft, 39.04 minutter 5 kilometer, mænd: Andreas Lommer, 14.51 minutter 5 kilometer, kvinder: Simone Glad, 16.58 minutter Børneløb, to kilometer, drenge: Magnus Klose, 6.20 minutter Børneløb, to kilometer, piger: Søs Winther, 7.46 minutter Kilde: Ultimate Sport Service

Anden gang blev lykkens gang for Peter Glans, og Sisse Bogetofts vej til tops blev noget nemmere via et afbud.

Sådan ser Simone Glad også på det. Planen var at løbe såvel 5 som 10 kilometer, som hun næsten plejer, men en hælskade kom i vejen.

- Jeg har haft skaden siden 1. februar, hvor jeg kom hjem fra et højdetræningsophold i Sydafrika. En blokade har hjulpet, men ikke nok til at jeg kan løbe som sidste år.

Sisse Bogetoft troede ude på ruten længe, at hun lå nummer to, uvidende som hun var om Simone Glads afbud.

- Men så begyndte folk at råbe til mig, at jeg lå nummer et, fortalte Multiatleten-løberen, der ikke er i klub, træner på vej og gennem fire år har løbet både halv- og helmaraton. Uden at forklejne hendes triumf, så var sejren nok gået til Simone Glad, hvis hun var stillet op. Glads vindertid sidste år var over 3 minutter hurtigere end Sisse Bogetofts sluttid i går.