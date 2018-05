Syv gode råd

Det er først og fremmest de voksnes ansvar at forebygge mobning. Red Barnet og Mary Fondens antimobbeprogram Fri For Mobberi har syv gode forældreråd til at styrke børnenes fællesskab.

Det er stadig en udbredt opfattelse, at årsagen til, et barn bliver mobbet findes i barnet selv eller den, der mobber. Men forskning viser, at mobning opstår, fordi der ikke er plads til at være anderledes i børnegruppen. Som forælder spiller du en vigtig rolle som guide og rollemodel for dit barns sociale liv. Når du bakker op om børnenes sammenhold og støtter barnet i at vise omsorg og sige fra over for drilleri, så gør du en afgørende forskel i forebyggelsen af mobning. Med Fri For Mobberis syv gode forældreråd, er du godt på vej til at sikre, at alle børn bliver en del af fællesskabet.

1. Støt dit barn i at lege med forskellige

Det styrker børnenes fællesskab og forebygger mobning, når børnene kender hinanden godt på kryds og tværs. Når du gør en ekstra indsats for at få legeaftaler med alle - også dem, dit barn ikke plejer at lege med - så er du med til at sikre alle børn en plads i fællesskabet.

2. Tal ordentligt om og til andre børn, forældre, pædagoger og lærere

Børn spejler sig i deres forældre, så hvis du er positiv over for andre voksne og børn, vil dit barn også være det. Sig for eksempel hej til alle, både børn og voksne, når du bringer og henter dit barn. Lær kammeraternes navne at kende.

3. Hold arrangementer for alle

Fødselsdage betyder meget for børn. Det gør både ondt på det barn, der ikke inviteres med, og på det barn, som ingen gæster får. Bestræb jer på at invitere hele stuen og klassen - eller alle piger eller alle drenge - når I holder fødselsdag eller andre fester. Prioritér, at dit barn kan være med, når andre inviterer.



4. Støt dit barn i at reagere, hvis en kammerat bliver udsat for noget uretfærdigt

Børn, der ikke er en del af børnefællesskabet, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en kammerat. Ros dit barn, når hun eller han hjælper en kammerat, der har brug for det. Børn, der har mod til at sige fra, og som er gode til at hjælpe og trøste andre, vokser indeni.

5. Vis interesse for dit barns digitale liv

Børn ved, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke altid. Derfor har de brug for vejledning fra voksne. Vær nysgerrig og leg med. Tal med dit barn om, hvordan man også i den digitale verden udviser omtanke over for andre.



6. Spørg altid ind, hvis dit barn er ked af noget

Anerkend dit barns følelser, men husk også, at der altid er flere sider af samme sag. Hjælp dit barn til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt. Tal eventuelt med andre forældre, en lærer eller pædagog, inden du reagerer på en konflikt.

7. Vær åben og positiv, hvis andre forældre fortæller om deres barns udfordringer