Ifølge skoleforsker Louise Klinge og ungeforsker Bjørn Holstein har både lærere og pædagoger en afgørende betydning i forebyggelsen og bekæmpelsen af mobning. Lærerne gør et fantastisk stykke arbejde, men ressourcerne bliver færre og færre. Danmarks Lærerforening er enig.

- Der er tre faktorer, der har betydning for, om børn har det godt i skolen. De skal færdes i et mobbefrit miljø, de skal være en del af et godt fællesskab, og der skal være en god klasseledelse. Hvis alle tre ting fungerer, får man elever, der stortrives. De skoler, der lægger vægt på faglighed og god klasseledelse, har også de børn, der har det bedst, siger han.

Hun bakkes op af professor Bjørn Holstein fra Statens Institut for Folkesundhed. Han har i en årrække forsket i børn og unges trivsel.

Det bekymrer mig, at man af nationaløkonomiske årsager udtynder antallet af voksenpersoner i skolesystemet, når man ved, at de har afgørende betydning for børns trivsel. Bjørn Holstein, professor Statens Institut for Folkesundhed

- Man ved forskningsmæssigt, at det er lærerne og pædagogerne, der sætter dagsordenen i klassen. Hvis de har det godt og møder eleverne med empati og omsorg, så er det også sådan, børnene møder hinanden. Det er undervurderet, hvor stor betydning følelser og den gode stemning har for, at børn kan trives og lære noget, siger hun.

Danske skolebørn bruger i gennemsnit 11.000 timer sammen med lærere og pædagoger i løbet af deres skoleliv. De har derfor en afgørende betydning for børnenes trivsel.

Og her er der ros til de danske skolelærere.

- Vi har haft stort fokus på, hvordan man bekæmper mobning og skaber gode klassemiljøer. Danmark er blevet ét af de lande med mindst mobning, og vi har et særdeles velfungerende skolesystem. Men det er også presset. Og det bekymrer mig, at man af nationaløkonomiske årsager udtynder antallet af voksenpersoner i skolesystemet, når man ved, de har afgørende betydning for børns trivsel, siger han.

Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, mener også, at grænsen er ved at være nået.

- Der har været en besparelses- og nedskæringsdagsorden, og med reformen kom flere undervisningstimer og flere opgaver. Så lærerne er pressede i forhold til at løse denne vigtige opgave med relationsarbejdet, mener hun.

Louise Klinge frygter, at presset vil gå ud over lærernes overskud.

- Hvis man ikke skaber nogle ordentlige vilkår for lærerne, kan man heller ikke skabe den gode stemning. Der bliver skabt så meget frustration og negativitet i forhold til undervisningen, at det vil gå ud over børnene. Ligningen går simpelthen ikke op.