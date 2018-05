På Agedrup Skole i Odense NØ arbejder de med "Fri for mobberi" programmet i de mindste klasser. Pædagog Mads Grumstrup er begejstret over de resultater, han kan se i skolegården, når børnene leger frit.

- Jeg kan se, at det virker. De får nogle strategier med herfra, som de kan bruge. De får modet til at sige stop. Og så slår man altså ikke en kammerat, man lige har givet massage, siger han.

På skolen har lærere og pædagoger i indskolingen i et stykke tid arbejdet med antimobbeprogrammet, der skal hjælpe eleverne til selv at stoppe drillerier, før de bliver til mobning.

Jeg kan se, at det virker. De får nogle strategier med herfra, som de kan bruge. De får modet til at sige stop. Og så slår man altså ikke en kammerat, man lige har givet massage. Mads Grumstrup, pædagog Agedrup Skole

Det er børnene i forårs-sfo'en på Agedrup Skole, der har "Fri for mobberi" på skemaet. Det betyder, at de også holder hinanden i hånden og snakker om, hvad de gør, når nogen skændes i skolegården.

Inden de 23 elever sluttede timen med "Fri for mobberi" af med historien om den gamle ugle, var de igennem to andre øvelser. Det hele begyndte med, at de satte sig i en stor rundkreds på gulvet med hinanden i hænderne.

- Nu skal vi sætte strøm til hinandens hænder, indleder Mads Grumstrup.

Børnene fniser lidt. Et par af dem skal også have at vide, at nu er det altså tid til at holde i hånd.

Der går strøm igennem den lille flok. Et par af børnene rammer den på den sjove måde, så armene svinger en ekstra gang rundt i luften, men de holder stadig i hånd.

Mads Grumstrup sender strømmen frem og tilbage. Børnene fniser, og ind imellem bliver strømmen helt væk.

- Det handler grundlæggende om, at børnene skal være trygge ved hinanden. De skal turde at mærke hinanden og have respekt for hinanden. Vi ved, at mobning ofte handler om, at nogen ikke er knyttet til andre. Det her er med til at styrke deres empati for de andre, siger han.

- Vi har fri for mobberi, skråler en af pigerne på gulvet, da hun har sendt tilpas meget strøm videre fra den en kammerat til den anden.