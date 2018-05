Lohals: Så længe den strandede kutter ved Lohals ikke er til fare for nogen eller udgør nogen risiko for forurening, f.eks. ved læk af kemikalier, kan Langeland Kommune intet gøre, påpeger formanden for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, Bo C. Nissen (K).

Ejer af skibsvrag har en plan for at hæve kutter: - Alt er klart i bilen

- Når det er sagt, er jeg helt enig i med folk i Lohals i, at kutteren ikke pynter, så jeg håber naturligvis, at det lykkes for ejeren denne gang at få den hævet og trukket fri, tilføjer han.

Folketinget har nyligt sat 2,8 millioner kroner af til en pulje, hvor man kan fjerne strandede skibe og gamle vrag. Men her kan Langeland Kommune ikke komme i betragtning. For puljen har to betingelser; enten skal ejeren være ukendt - det er jo ikke tilfældet her - eller ude af stand til at betale.

- Så vi må afvente ejerens bestræbelser, siger Bo C. Nissen.