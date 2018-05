Snøde: Gennem flere år har det for nogle ældre og gangbesværede været en udfordring at nå frem til hoveddøren på Langelands højest beliggende Kirke, som ligger i Snøde.

Den eksisterende granitstenstrappe er ganske vist smuk, men alt andet end gangvenlig, og det er der nu taget hånd om med en ny grusvej, oplyser Michael Thierry, der er formand for Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd i en pressemeddelelse.

Og skulle man få lyst til at opholde sig ved kirken og nyde udsigten, er der nu også mulighed for at sidde godt og behageligt.

- Grusvejen ligger lige nord for kirken, og den fører ikke kun op til kirken, men også op til en fantastisk udsigt over landskabet mod vest. Derfor har menighedsrådet også investeret i et bord-bænkesæt, hvorfra det er muligt for vejfarende og kirkegængere at nyde landskabet, oplyser Michael Thierry.