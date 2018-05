Netop tavlerne er en væsentlig del af programmet, der fokuserer på, at børnene lærer at sige stop på både egne og på andres vegne. At de lærer at sætte pris på, at vi alle er forskellige. Og at de lærer at respektere hinanden og vise omsorg.

Lene Lykkegaard, projektkoordinator i "Fri for mobberi" fra Red Barnet, understreger, at det er det kontinuerlige arbejde med programmet, der gør en forskel for børnene.

Rambøll har stået for Evalueringen af antimobbeprogrammet "Fri for Mobberi", som Red Barnet og Mary Fonden står bag.Programmet fokuserer på at lære børn at kunne drage omsorg, forsvare sig selv og andre samt have tolerance og respekt for andre.Det er en kvalitativ evaluering med to testgrupper: En med børn, der har arbejdet med programmet, og en med børn, der ikke har.Evalueringen viser, at de børn, de har arbejdet med programmet, har mere empati, er bedre til at samarbejde og har en højere grad af selvregulering end børn, der ikke har arbejdet med programmet.Evalueringen viser desuden, at der er størst effekter, når forældrene bliver inddraget i arbejdet.Odense Kommune deltog i evalueringen.

Det er MaryFonden og Red Barnet, der står bag programmet. Men det seje træk ligger hos personalet i skoler og institutioner, når de arbejder med rollespil, tillidslege og andet af det materiale, der følger med programmet. Det har også vist sig, at de institutioner og skoler, der inddrager forældrene i arbejdet med at sikre børnene mod mobning, klarer sig bedst i evalueringen af "Fri for mobberi".

Det viser en evaluering af programmet "Fri for mobberi". Et antimobbeprogram med fokus på at forebygge mobning, som kan bruges i vuggestuen, børnehaven og i grundskolen.

Når pædagoger, lærere og forældre arbejder sammen om at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det.

Odense Kommune er en af de fynske kommuner, der har arbejdet koncentreret med "Fri for mobberi". Kommunen er også en af de otte fynske kommuner, der er lykkedes med at nedbringe antallet af elever, der føler sig udsat for mobning, viser Undervisningsministeriets årlige trivselsmålinger.

Kommunen har arbejdet med mobning fra flere aspekter, fortæller skolechef Nikolaj Juul Jørgensen.

- Vi har brugt de pædagogiske værktøjer, der er en del af Fri for Mobberi, og så har vi sikret, at alle skoler har en antimobbestrategi. Vi har taget udgangspunkt i de lokale trivselsmålinger for at se, hvordan børnene har det helt nede på klasseniveau. Hvis der så har været konflikter, har vi sat ind med det samme for at få børnene tilbage til det gode fællesskab, forklarer han.

Siden 1. august sidste år har man kunne klage over sin skole til Dansk Center for Undervisningsmiljø, hvis skolen ikke har taget hånd om mobning. Men det har ingen foreløbig gjort i Odense Kommune.

- Det ser jeg som et tegn på, at skolerne er godt i gang med at klare konflikterne selv, lyder det fra Nikolaj Juul Jørgensen.

I Nyborg Kommune går det dog knap så meget i den rigtige retning. Her viser trivselsmålingerne, at 9,9 procent af eleverne har følt sig mobbet det seneste skoleår. Året før var tallet 9,2 procent.

Det har skolechef i Nyborg Kommune Jan Hermansen dog ingen forklaring på.

- Det eneste, jeg kan sige er, at det er et tema, vi tager alvorligt. Alle skoler har en antimobbestrategi, og vi har også sat os ind i den nye lovgivning, hvor elever kan klage over skolen, hvis mobningen ikke bliver taget alvorligt. Her i Nyborg har alle elever en computer, så det er en helt naturlig del af arbejdet med eleverne, at vi selvfølgelig også lærer dem om de digitale platforme, siger han.