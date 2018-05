Svendborg: Læsning er både sundt og hyggeligt, når man er barn, men det kan måske være en udfordring for forældrene at blive ved med at finde noget læsning, der fanger børnenes interesse.

Onsdag 16. maj er der derfor inspiration at hente. Her kan man på Svendborg Bibliotek fra klokken 16 til 17 få gode titler på bøger, der passer til ens familie. Og børnebibliotekarerne ved, hvad de taler om og har både sjove, sørgelige, hårrejsende og mange andre bøger at inspirere til højtlæsning hjemme i sofaen med.

Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. (jurb)