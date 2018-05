Indsigt

Flere børn bliver tilsyneladende mobbet digitalt. Hvorfor?

- Først et forbehold. Det gælder for mange undersøgelser af digital mobning, at det ikke er defineret, hvad det er. Derfor kan være svært at finde ud af, hvornår det er mobning, og hvornår det et et øjebliks modgang i et spil på nettet. Det giver usikkerhed i statistikkerne. Når det er sagt, så er fællesskaber på de sociale medier store. Derfor kan det føles massivt at blive lukket ude af et fællesskab her.

- Vi har set store grupper som for eksempel Offensimentum, hvor der blev delt nøgenbilleder og andet. Den slags grupper har store tilhængerskarer, og bliver man peget ud her, er det voldsomt.

Er digital mobning mildere eller værre end i skolegården?

- De unge synes, den digitale er værst, fordi den bliver ekstremt grovkornet. Man kan sige værre ting, når man ikke står overfor personen og ser de fysiske reaktioner. Der er også uvisheden, fordi man ikke ved ikke, hvad der foregår. Eksklusionen føles større, når man ikke er med i for eksempel en gruppechat på Snapchat.