16-årige Isabella Cordes går på Vestfyns Efterskole, hvor hun er glad for at være. Men ved årsskiftet var hun pludselig kun et klik væk fra den mobning, der havde gjort hendes liv til et helvede i flere år. Også 15-årige Mathias Linnankari har oplevet mobning i skolegården og på nettet. FOTO: Michael Bager