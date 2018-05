Hver tredje ung har oplevet digital chikane, og risikoen for at børn gør skade på sig selv er næsten dobbelt så stor ved digital mobning som ved traditionel mobning, viser analyse. Lærerne mangler viden på området.

- Vi har altid haft sårbare unge, men med de sociale medier kan mobningen foregå på alle tider af døgnet. Der er ikke et sted, hvor de kan være i fred. Vi er derfor nødt til at gribe det an på en anden måde, end vi gjorde tidligere. Det vigtige er, at man altid tager mobning alvorligt og er sit ansvar bevidst. For det er altid de voksnes ansvar, siger hun.

Center for Selvmordsforskning har lavet undersøgelser med unge siden 2001 og kan se, at der med adgangen til mobiltelefoner og sociale medier er sket noget med de unge.

Tonen er hård på nettet, og omkring hver tredje ung har oplevet digital mobning. Der er en klar sammenhæng imellem denne type mobning og selvskade, viser den seneste analyse fra Center for Selvmordsforskning. Faktisk er risikoen for, at unge gør skade på sig selv dobbelt så stor, hvis mobningen er digital.

"Fuck dig, din luder". "Du er for grim til at leve."

Antimobbekonsulent Naja Kinch Sohn fra Red Barnet kan også genkende sammenhængen mellem digital mobning og selvskade. Nogle børn bruger ligefrem de sociale medier til at svine sig selv til.

- Det er noget af det nye, vi oplever. De opretter falske profiler, som de bruger til at nedgøre sig selv. Det kan ses som en meget desperat form for råb om hjælp. Andre gange kan det skyldes, at mobning har ført til et så massivt dårligt selvværd, at barnet ikke føler sig berettiget til at blive behandlet godt og derfor straffer sig selv, forklarer hun.

Ifølge en undersøgelse fra sidste år foretaget af Epinion for Danske Skoleelever og TDC Group oplever 30 procent af landets ældste skoleelever jævnligt, at der foregår mobning på sociale medier. Næsten halvdelen af de adspurgte føler, at digitale konflikter påvirker klassen negativt, mens 80 procent efterlyser undervisning om god tone på nettet.

Samtidig er antallet af henvendelser til Forældrerådgivningen fordoblet på fem år, og hver fjerde henvendelse i 2017 handlede om mobning eller mistrivsel.

Ifølge rådgivningen har forældrene gennem længere tid forsøgt at løse problemerne i samarbejde med barnets lærere, uden at det har hjulpet.

Det billede kan Naja Kinch Sohn fra Red Barnet genkende.

- Mange forældre er rigtig desperate, og ofte ender det i skoleskift, fordi de ikke ved, hvor de skal søge hjælp. Det kan være en løsning for det enkelte barn, men det er ikke løsningen for klassen, der stadig sidder tilbage med et dårligt fællesskab, forklarer hun.