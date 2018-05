Den tyske regering vil kæmpe for at bevare job, der kunne komme i fare efter USA's farvel til Iran-aftale.

Bekymringen stiger i Tyskland og Frankrig, efter at præsident Donald Trump har besluttet, at USA trækker sig fra en atomaftale med Iran.

Med USA's farvel til aftalen følger nemlig sanktioner mod virksomheder, der handler med Iran, og det kan koste dyrt for de to lande.

Tyskland vil arbejde på at begrænse konsekvenserne, fortæller økonomiminister Peter Altmaier.

- Vi er klar til at tale med alle de berørte virksomheder om, hvad vi kan gøre for at begrænse de negative konsekvenser, siger Altmaier til radiokanalen Deutschlandfunk.

Tyskland ser i øjeblikket ingen grund til at ændre den fungerende Hermes-ordning, der sikrer rembursgaranti for virksomheder i Iran.

Det er en betalingsform, hvor betalingen formidles via den iranske kundes bank til den tyske eksportørs bank.

- Vi vil assistere og rådgive disse virksomheder, som er aktive i Iran, og som ønsker at blive det, med rådgivning - også juridisk, siger Altmaier.

Det handler, siger ministeren, om at sikre tyske job.

Økonomiministeren sammenligner situationen med handelskrigen, som USA's præsident, Donald Trump, indledte på stål og aluminium. Altmaier er bekymret for, om det kan eskalere.

Frankrigs udenrigsminister langer hårdt ud efter USA i et interview med avisen Le Parisien.

Jean-Yves Le Drian kalder det uacceptabelt, at europæiske lande skal betale for USA's beslutning om at trække sig, når USA selv har bidraget til at støbe aftalen. Det skete under præsident Barack Obama.

BBC skriver, at store franske virksomheder som Total, Airbus og Renault vil blive hårdt ramt af USA's sanktioner.

Både Tyskland og Frankrig har forsikret Iran om, at de fastholder støtten til aftalen.

Det samme har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, gjort.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, meddelte 8. maj som ventet, at USA trækker sig fra den internationale atomaftale med Iran.

Ved samme lejlighed annoncerede han nye sanktioner mod Iran.

Aftalen mellem flere lande er lavet for at forhindre, at Iran producerer atomvåben. Til gengæld er de sanktioner, som var rettet mod landet, ophævet.

Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Kina og Rusland, der alle er parter i atomaftalen, er imod Trumps beslutning om at træde ud af aftalen.