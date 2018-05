Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til, at sagen mod lederen af Loyal To Familia kan afprøves ved Højesteret.

Det oplyser Shuaib Khans forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen.

Såvel Københavns Byret som Østre Landsret har afvist anklagemyndighedens krav om udvisning af Shuaib Khan til hjemlandet Pakistan, men Rigsadvokaten havde søgt om at få en tredje behandling i retssystemet af straffesagen.

Michael Juul Eriksen fortæller, at anklagemyndigheden altid får en sag for Højesteret, hvis man ønsker det. Derfor er det heller ikke overraskende, siger han.

- Dommene i både byretten og landsretten har jo været ret klare på, at min klient ikke kan udvises. Vi var alligevel godt klar over, at det ville ske.

- Jeg tror, at der sidder nogen i anklagemyndigheden, der er bange for at være den, der tager ansvaret for at stoppe den her sag, fordi der har været så meget presse og politisk interesse omkring den, siger Michael Juul Eriksen

Episoden, der risikerer at koste Khan tilværelsen i Danmark, fandt sted i forbindelse med en visitation af en gruppe bandefolk på Nørrebro sidste sommer.

- Husk hans ansigt, skal Khan have sagt til de andre bandefolk, inden han henvendte sig direkte til betjenten:

- Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg, skal Khan have sagt.

I de to første retsinstanser blev Shuaib Khan kendt skyldig. I landsretten fik han 60 dages betinget fængsel. I Højesteret er det kun straffen, der bliver et tema.

- Vi finder vores sag meget, meget sikker, så det tager min klient helt roligt.

Ifølge Ritzaus oplysninger er Shuaib Khan i udlandet. Han dukkede heller ikke op, da Østre Landsret behandlede hans sag i marts.