Efter stort pres fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har golfklubben Kasumigaseki Country Club i Tokyo fået sine første kvindelige medlemmer med et såkaldt fuldt medlemskab.

Tre kvinder har valgt at betale for en opgradering til fuldt medlemskab, så de nu i lighed med mænd kan få lov til at spille golf på alle ugens syv dage. Det skrivers nyhedsbureauet AFP.

Golfklubben skal huse den olympiske golfturnering ved OL i 2020, og derfor vakte det stor opsigt, da det blev internationalt kendt, at kvinder ikke kunne være medlemmer af klubben på samme vilkår som mænd.

Tidligere kunne kvinder kun få et "weekday membership" og måtte derfor ikke spille på banen om søndagen.

Det vedtog klubbens ledelse at lave om på sidste år, og nu ses den første effekt af regelændringen.

- Efter vi ændrede reglerne har vi spurgt alle medlemmer - også mænd - om de ville ændre deres medlemskab til et fuldt medlemskab. Det har tre kvinder sagt ja til, siger den daglige leder i golfklubben, Hiroshi Imaizumi.

Golfklubben har 200 kvindelige medlemmer.

Sagen har ikke kun vakt international røre. Også i Tokyo har golfklubben været genstand for stor offentlige debat.

Tokyos kvindelige guvernør, Yuriko Koike, udtalte inden klubbens regelændring, at hun følte sig "meget ubehageligt til mode" ved at se, at kvinder ikke kunne få fuldt medlemskab i det 21.-århundrede.

I november 2017 var Japans premierminister, Shinzo Abe, og USA's præsident, Donald Trump, ude at gå ni huller sammen på golfbanen.

OL i Tokyo afvikles fra den 24. juli til den 9. august 2020.