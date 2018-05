Et nyt trænings- og kommandocenter for F-16 fly vil give op til 30 arbejdspladser, siger borgmester.

Det kommer ikke til at larme eller genere borgerne i Haderslev, når et trænings- kommandocenter for nordeuropæiske F-35-kampfly efter planen rykker ind.

Det forsikrer borgmester i Haderslev Kommune, Hans Peter Geil (V), efter kommunen har underskrevet en samarbejdsaftale med en amerikansk forsvarsvirksomhed, der skal munde ud i et nyt flycenter.

- Flyvningen foregår jo 55 kilometer væk herfra. Men styringen forgår fra Skrydstrup af.

- Jeg kalder det for en virtuel køreskole, hvor flyene opererer ud over Nordsøen, men styres fra kommandocentralen på flyvestation Skrydstrup, siger han.

Med flybasen skal op mod 80 kamp fly fra blandt andet Storbritannien, Holland, Norge og Polen kunne deltage i avancerede Nato-øvelser med udgangspunkt i det danske luftrum over Nordsøen.

Det vil ifølge Hans Peter Geil ikke komme til at koste noget for borgerne i Haderslev. Tværtimod skaber det mere aktivitet i byen og giver arbejdspladser.

- Man skal huske på, at det er rigtig mange mennesker, der er involveret i den slags operationer, så der vil være mange mennesker, som skal ansættes, i første omgang op til 30 i selve kommandocentralen, siger borgmesteren.

Samarbejdsaftalen er indgået med den amerikanske forsvarsvirksomhed Cubic Defence Systems, der i samarbejde med det amerikanske Forsvarsministerium, Pentagon, står for udviklingen af træningsprogrammerne til F-35-kampflyet.

Ifølge borgmesteren startede planerne om flycentret med en idé om et vedligeholdelsescenter for kampfly efter inspiration fra et besøg i Holland. Men planerne udviklede sig siden hen til et trænings- og kommandocenter.

- I første gang var det et flyve-vedligeholdelsesprogram til F-16-fly, og så er vi kommet ind i en verden, som er ny for os, siger borgmesteren.